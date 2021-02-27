فى ندوة دوت الخليج.. ماذا تعلمت هالة صدقي من نور الشريف وأحمد زكي

كشفت الفنانة هالة صدقى عن أكثر الفنانين الذين تأثرت بهم على المستوى الفنى او الشخصى خلال مشوارها الفنى.

وقالت هالة صدقى اثناء استضافتها فى ندوة دوت الخليج إن اكثر الفنانين الذين تأثرت بهم، نور الشريف "علمنى الصنعة" وعلى الرغم من حبى الشديد للفنان احمد زكى الا انه كان كتلة من الاعصاب، وهو الامر الذى كان يقضى عليه نفسيا ومعنويا سريعا لكن ليس لديه الخبرة الكافية فى تكنيك الكاميرا وزاوية التصوير وغيرها من الامور التى تعلمتها من نور الشريف الحريف.

واضافت هالة صدقى: محمد صبحى تعلمت منه كيفية القاء الافيه ومن اكثر الشخصيات التى احبها الفنان صلاح السعدنى الذى تعلمت منه كثيرا من الامور الفنية خاصة انه اكثر الفنانين الذين تعاملت معهم.

وأشارت هالة صدقى الى انها تاثرت ايضا بعدد من المخرجين الذين تعاملت معهم لكن يظل المخرج الراحل عاطف الطيب الاكثر تأثيرا خلال مشوارها الفنى وكانت دائما تقول "لو كان قدر وتعاملت مع عاطف الطيب اكثر من ذلك كان أصبح لى شأن اخر فى السينما".