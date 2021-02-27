خاص- أحمد فهمي في أوروبا للخضوع لفحوصات طبية على المريء

يتواجد حاليا الفنان أحمد فهمي في إحدى الدول الأوروبية لعمل بعض الفحوصات على المريء للتأكد من نجاح العملية التى أجراها في مارس الماضي.
وكان فهمي خضع لعمليه جراحية ثانية بمنطقة المريء في شهر مارس من العام الماضي في بلجيكا، بعد نجاح العملية الأولى التي أجراها في مصر قبلها بثلاثه أشهر بنسبة 50% فقط.
ويشرف على الجراحة نفس الطبيب الفرنسي، الذي أجرى له العملية داخل احد مستشفيات القاهرة.
يذكر أن احدث أعمال أحمد فهمي مسلسل "رجالة البيت" الذي عرض في رمضان الماضي وشارك في بطولته أكرم حسني وويزو وبيومي فؤاد وإخراج أحمد الجندي.
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