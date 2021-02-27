جلابية وشال .. علي ربيع يكشف كواليس أحدث أعماله.. شاهد

شارك الفنان علي ربيع جمهوره بـ صورة جديدة له، من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهر علي ربيع مرتديا الجلابية والشال خلال كواليس مسلسله الجديد الذي سوف يخوض به سباق الموسم الرمضاني المقبل 2021، ويتعاون خلاله مع المخرج معتز التوني. يُذكر أن آخر أعمال علي ربيع فيلم "الخطة العايمة" الذي حقق إيرادات تصل للمليون السابع فى شباك التذاكر بعد 4 أسابيع من طرحه في دور العرض، اذ انطلق الفيلم في السينما يوم 6 أكتوبر الماضى، وحصد هذا الأسبوع إيراد بلغ مليون جنيه، ليكون إجمالى ما حققه الفيلم حتى الآن 7 ملايين جنيه.

‎.الفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي حول اثنين فاقدي البصر يخططان لسرقة بنك





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