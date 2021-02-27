محمد رمضان يعود الى مصر بعد انتهاء عمله الغنائي الجديد.. شاهد

ظهر الفنان محمد رمضان وهو فى المطار اثناء عودته الى مصر عبر نشره فيديو من حسابه الرسمى على إنستجرام. وكان رمضان متواجد فى دبى من اجل تصوير عمل غنائي جديد له وكتب معلقا:" رجعت لحبيبتى مصر". اقرا ايضا: و يشارك محمد رمضان فى تصوير عمله الرمضانى القادم " موسى" بطولة كل من: سمية الخشاب، وعبير صبرى، وهبة مجدى، ورياض الخولى، ومنذر رياحنة، وسيد رجب، وصبرى فواز، وهبة مجدى، وفريدة سيف النصر، وعارفة عبد الرسول، وأمير صلاح الدين، وضياء عبد الخالق، ومفيد عاشور، وحمدى الوزير، وإنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفني، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.

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