فيديو هالة صدقي عن أزمتها مع والد طفليها: "لن أسامحه ولم أتوقع خيانته لي"

هالة صدقي حلت ضيفة على برنامج "واحد من الناس" المعروض على قناة الحياة والذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، واوضحت الفنانة المصرية موقفها من والد ابنائها سامح سامي وتحديدا بعد الأزمة بينهما والتي وصلت إلى التقاضي بسبب تشكيك الأخير بنسب ابنائها لها.

هالة صدقي: "أنا سبب فشل تجربتي مع الزواج ولم أختار بشكل صحيح"

هالة صدقي أكدت أثناء لقائها ببرنامج "واحد من الناس" أنها السبب في فشل زواجها وذلك لعدم قدرتها على حسن الاختيار، كما أشارت إلى أنها أحبت زوجها السابق بشكل أكثر منه، وأشارت الى أن الأزمة التي وقعت بينهما زادت حدتها بسبب وسائل التواصل الاجتماعي فقالت هالة صدقي: "فشلت في تجربة الزواج، ولم يكن لدي حسن الاختيار واعتقد أن ذلك يعود لكوني إنسانة عاطفية وعقلي لا يتحكم في قراراتي، وأنا أحمل نفسي مسؤولية فشل زواجي لأن الاختيار كان خطأً، وأحببت زوجي في البداية ولا اعتقد أنه كان يحبني، فقد يكون شخصا يحب نفسه أكثر، لدرجة أنه كان يتواجد في القاهرة لفترة ولم يتصل بأولاده من أجل الاطمئنان عليهم، واعتقد أن وسائل التواصل الاجتماعي تسببت في تعميق الأزمة بيني وبينه".

هالة صدقي: "طليقي تقدم لي في البداية ورفضته لكونه أصغر مني"

هالة صدقي تحدثت عن رفضها في البداية للارتباط من طليقها وأكدت أنه تقدم للزواج منها لكن رفضها جاء لكونها أصغر منها في العمر، لكن علاقتهما تطورت بعد ذلك وأصبحا أصدقاء لفترة وقررت في النهاية الارتباط به على الرغم من أن أسرتها لم تكن موافقة على هذا الزواج، وأكدت أن موافقتها على الارتباط جاءت لكونها ترغب في تكوين أسرة فقالت هالة صدقي: "تعرفت عليه عن طريق صديقة لي وهو من تقدم من أجل الزواج لكن رفضته لأنه أصغر مني في العمر، وبعد ذلك أصبحنا أصدقاء، وكان لدي رغبة في تكوين بيت وأولاد ولذلك وافقت على الزواج ولم تكن أسرتي موافقة على قراري، وارى نفسي زوجة مثالية مليون في المائة".

هالة صدقي عن علاقتها بطليقها: "لا استطيع أن اسامحه"

هالة صدقي أوضحت أن أزمتها مع والد ابنائها في البداية لم تكن مشكلة كبيرة بل دوت الخليج مجرد أزمة بين ثنائي متزوج حسب وصفها، كما أكدت انها غير قادرة على مسامحته بعد الأزمة او نسيان ما حدث لها، فقالت: "المشاكل العائلية دائما ما تحدث بين الازواج، وما زاد الأزمة هو أنني فنانة ومعروفة، انا احترم والد اولادي والتمس له العذر في ذلك الوقت لكنه سيدفع الثمن بالنسبة لعلاقته مع ابنائه، وقد سعى للتواصل معي من أجل حل الأزمات السابقة لكني لم اوافق لأنني غير قادرة على نسيان ما حدث مؤخرا أو مسامحته فهو سعى لتعطيل مستقبل أولاده ،والرياضة التي يمارسونها كما منعهم من السفر إلى الولايات المتحدة الامريكية وذلك عقابا لي، ثم جاءت القضية الأخيرة لتزداد الأزمة بيننا".

هالة صدقي كشفت أنها تعرضت للخيانة، كما أشارت إلى رفضها كافة محاولات الصلح مع زوجها في الفترة الماضية فقالت: " نعم تعرضت للخيانة ولم أكن اتوقع أن يحدث لي هذا، واعتقد ان المشكلة الأخيرة قد تكون بسبب سيدة، لكن لا اعرف تفاصيلها، ولقد رفضت أي عروض للتفاوض معه، ورفضي جاء بسبب ما تعرضت له من هجوم على وسائل التواصل الاجتماعي منه والهجوم على شقيقي ووالدتي الراحلة، ورغم ما حدث أنا لم أمنع أولادي من التواصل مع والدهم".

يذكر أن الفنان هالة صدقي لديها توأم من السيد سامح سامي.