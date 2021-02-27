أمن قومي.. أحمد عز: 3 أيام تفصلنا عن الانتهاء من مشاهد المسلسل الخارجية "خاص"

أكد النجم أحمد عز أنه يغادر غدا الأحد إلى الأردن لتصوير باقي المشاهد الخارجيه هناك ضمن أحداث مسلسل "أمن قومي" الذي يخوض به السباق الرمضاني 2021.

وأضاف في تصريح لـ "دوت الخليج ": "سيستمر التصوير ثلاثه أيام.. لنعود بعدها إلى القاهرة وسيتبقي فقط أربعة أيام للانتهاء من تصوير المسلسل بالكامل".

واختتم: "عقب عودتي والانتهاء من تصوير المسلسل سأبدأ في تصوير فيلمي الجديد مع المخرج الكبير شريف عرفه.. الذي سيكون عملا تشويقيا من الدرجه الأولي".

ويشارك عز في بطولة فيلم «هجمة مرتدة» هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.

وهو مأخوذ من ملفات عصر للمخابرات المصرية، ويجسد خلاله «عز» شخصية شاب تحاول إحدى الدول الأجنبية تجنيده، وتنجح المخابرات المصرية في الوصول له وتجنيده لينفذ مجموعة من العمليات ضد الدولة الأجنبية في إطار تشويقي وطني.