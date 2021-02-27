تصدر النجم العراقي مصطفى العبد الله، تريند أول سعودية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وذلك بعد طرح أحدث أغنياته المصورة علي طريقة الفيديو كليب والتي حملت اسم "لا تغيب"، على القناة الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب وكانت حققت 4 ملايين مشاهدة.
الأغنية من كلمات وألحان وتوزيع جلال الحمداوي، أما إخراج الكليب للمخرج ياسر الياسري.
وعرف الجمهور المصري، المطرب مصطفى العبد الله، من خلال أغنية "تعال" التي جمعته بالمطربين علي جاسم ومحمود التركي وحققت أكثر من 600 مليون مشاهدة على اليوتيوب.
يذكر أن آخر أعمال مصطفى العبد الله أغنية "مفرفش" كلمات علي رياض والحان علي جاسم وتوزيع سرمد عز الدين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصطفى العبد الله تريند على تويتر بأغنية لا تغيب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.