مصطفى العبد الله تريند على تويتر بأغنية لا تغيب

تصدر النجم العراقي مصطفى العبد الله، تريند أول سعودية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وذلك بعد طرح أحدث أغنياته المصورة علي طريقة الفيديو كليب والتي حملت اسم "لا تغيب"، على القناة الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب وكانت حققت 4 ملايين مشاهدة.

الأغنية من كلمات وألحان وتوزيع جلال الحمداوي، أما إخراج الكليب للمخرج ياسر الياسري.

وعرف الجمهور المصري، المطرب مصطفى العبد الله، من خلال أغنية "تعال" التي جمعته بالمطربين علي جاسم ومحمود التركي وحققت أكثر من 600 مليون مشاهدة على اليوتيوب.

يذكر أن آخر أعمال مصطفى العبد الله أغنية "مفرفش" كلمات علي رياض والحان علي جاسم وتوزيع سرمد عز الدين.