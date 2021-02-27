بعد إصابتها بالسرطان.. العمر الحقيقي لـ لينا شاكر وقصة تعرض والدتها لنفس المرض

كشفت الإعلامية لينا شاكر المذيعة بقنوات النيل المتخصصة "نايل لايف" عن مرضها بالسرطان، وسقوط شعرها بسبب جلسات الكيماوي، وروت تفاصيل مؤلمة عبر رسالة طويلة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن مرضها ومرض والدتها وصديق لها بنفس المرض.

نرصد فى التقرير التالى ابرز المعلومات عن الاعلامية لينا شاكر :

- ولدت لينا شاكر فى عام 1978 وعمرها حاليا 43 عاما.

كانت انطلاقتها الحقيقية فى عالم الاعلام في فترة التسعينيات من خلال برامج المنوعات على "قناة النيل للمنوعات".

- ومن ابرز برامجها "اسهر معانا" و"افطر معانا".

- كان احدث برامجها صفحة جديدة مع الاعلاميين احمد سمير وهند القاضى وتامر الشيخ.

- لديها ولدان ادهم وعيسى.

اصيبت والدتها بفس المرض لمدة نزيد على 11 عاما ووقفت بجوارها كما وقفت بجوار الاعلامى شريف مدكور الذي اصيب بالسرطان منذ سنوات.