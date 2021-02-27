شاهد أحمد شامى برفقة اوس اوس من داخل صالة الجيم

وظهرا اثناء ممارسة تمارين رياضية برفقة مدربهما فى الجيم، واعتاد احمد الظهور مع اوس اوس، وسبق أن ظهر معه لايف من خلال حساب اوس اوس على يوتيوب.
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يذكر أن أحمد الشامى شارك فى مسلسل "فرصة ثانية" من بطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، محمد دياب، هبة مجدى، آيتن عامر، وهو من إنتاج شركة سينرجى، ومن تأليف مصطفي جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل
وشارك احمد الشامى فى عمل من اعمال الكاتبة " نور عبد المجيد" وهو مسلسل:" انا شهيرة .. انا الخائن" بطولة ياسمين رئيس و احمد فهمى وخالد زكى
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