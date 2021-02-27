تكريم ليلى طاهر فى صالون مديحة حمدي الثقافي .. صور

كرمت الفنانة القديرة مديحة حمدي فى صالونها الثقافي، الفنانة ليلى طاهر اليوم السبت، بمركز الإبداع الفني في ساحة دار الأوبرا المصرية الذي يتضمن لقاء مفتوحا معها يتناول رحلة عطائها الفنية. واقيم التكريم بحضور سيدة المسرح العربي سميحة أيوب ضيف الشرف لصالون الفنانة القديرة مديحة حمدي، وتكريم خاص للمؤرخ المسرحي الدكتور عمرو دوارة والمخرجة الكبيرة رباب حسين والفنانة دينا عبد الله، مع فقرات غنائية للمطربة نهلة خليل، يحضر الصالون كوكبة من رموز الثقافة والفن والمجتمع. يذكر أن آخر ظهور للفنانة ليلى طاهر، كان فى مهرجان شرم الشيخ السينمائى، وتم تكريمها عن مجمل أعمالها الفنية. ومن أشهر الأفلام التي شاركت بها ليلى طاهر "عفوا ايها القانون، وبطل للنهاية، وللنساء فقط، وعاشت للحب، والحب كده، وقطة على نار، والأيدي الناعمة، والمراهقان".

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