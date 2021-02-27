بالكاجوال.. زوجة أحمد فلوكس تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير

شاركت المغربية رابيا، زوجة الفنان احمد فلوكس، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصورة جديدة. ظهرت رابيا بصحبة زوجها وابنها بإطلالة أنيقة ترتدي سترة أنيقة باللون الزبتي، واعتمدت على المكياج الجذاب الذي يبرز جمال ملامحها، ورفعت شعرها للخلف، ونظارة شمس مميزة.

ويقوم أحمد فلوكس حاليا بتصوير مسلسله الجديد "سفينة نوح" ويتعاون فيه مع الفنان الأردني منذر رياحنة، ومن المقرر عرض العمل بداية العام الجديد 2021 .

"سفينة نوح" من تأليف محمد الشواف، وإخراج حسام الجوهري، وكان أخر أعمال "فلوكس" فيلم "الممر"، وهي من بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد.



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