عبير صبري صعيدية مع موسى .. وتواصل تصوير آل هارون

حالة من النشاط تعيشها الفنانة عبير صبري خلال الفترة الحالية، وتشارك في موسم رمضان المقبل بمسلسل "موسى" كما تصور حاليا فيلم "آل هارون".
وقالت عبير صبري لـ دوت الخليج": أواصل حاليا تصوير فيلم آل هارون الذي بدأت تصويره منذ أسبوع.. وأجسد فيه دور بنت غنية تمتلك شركة سياحية وتتوالى فيه الأحداث المثيرة".
أضافت: "أواصل بعد ذلك التصوير في مسلسل موسي .. الذي انتهيت من تصوير نص مشاهدي تقريبا فيه.. وأقدم دور صعيدية تتعرض للعديد من المصاعب وهو بالنسبه لي دور مختلف عن ما قدمته قبل ذلك".
يذكر أن مسلسل «موسى» لـ محمد رمضان، يشارك في بطولته كل من: سمية الخشاب، هبة مجدى، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، مفيد عاشور، حمدى الوزير، وإنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفني، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.
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