بث حفل الجولدن جلوب على قناة دبى.. الاثنين المقبل

قررت قناة دبى، بث حفل الجولدن جلوب وذلك فى نسخته الـ 78 والتى تقام فى فجر الاول من مارس المقبل.

وتقرر أن يقدم حفل الجولدن جلوب الممثلة تينا فاي من نيويورك، فيما تقدم إيمي بوهلر من لوس أنجلوس من احدى الفنادق الكبرى.

ودخل فيلم "Nomadland" ضمن ترشيحات جوائز جولدن جلوب المقرر اقامة نسختها المقبلة بشكل استثنائي بسبب جائحة كورونا.

الفيلم حصد جائزة أفضل فيلم، وذلك عقب عرضه لأول مرة في مهرجان فينيسيا السينمائي في شهر سبتمبر الماضي، وفوزه بجائزة الأسد الذهبي.

تدور أحداث الفيلم بعد الانهيار الاقتصادي لمدينة في ريف نيفادا، وتستكشف فيرن، شخصية فرانسيس مكدورماند، حياة خارج المجتمع التقليدي كبدو رحل في العصر الحديث.

وينافس الفيلم الذي سبق عرضه بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بنسخته الماضية ضمن فئة أفضل فيلم درامي.

القائمة كاملة:

The Father

Mank

Nomadland

Promising Young Woman

The Trial of the Chicago 7