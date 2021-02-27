بعد اعتراف شيرين رضا.. 8 نجمات ارتبطن برجال أصغر منهن.. تعرف عليهن

اثارت الفنانة شيرين رضا حالة من الجدل بعد اعترافها بارتباطها بشاب عمره 28 عاما اى انه يصغرها فى العمر وهو الامر الذى اندهش منه الجمهور فور اعلانها عنه خلال تواجدها فى برنامج على الدوبليكس" مع ابله فاهيتا.

وجاء إعلان شيرين رضا هذا الامر ليعيد للأذهان النجمات اللاتى ارتبطن برجال اصغر منهن فى العمر وفى التقرير التالى نرصد ابرز النماذج الشبيهة لواقعة شيرين رضا.

انغام واحمد إبراهيم

تزوجت الفنانة أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، الذي يُعدّ من أشهر الموزعين الموسيقيين في الوطن العربي، ويبلغ من العمر 37 عامًا.

ويصل فارق العمر بين أنغام وزوجها أحمد إبراهيم، نحو 10 أعوام، وعلى الرغم من ذلك، فهما يعيشان حالة من الحب لا تعترف بفارق العمر بينهما.

مى كساب واوكا

تزوجت الفنانة مي كساب، من المطرب الشعبي محمد أوكا، وأنجبت منه ولدا، وبنتا.

ولم يقف فارق العمر بينهما، الذي يصل إلى 10 أعوام، إلا أن زواجهما يعتبر من الزيجات الناجحة التي استمرت حتى وقتنا الحالي.

سمية الخشاب واحمد سعد

كان زواج الفنانة سمية الخشاب من المطرب أحمد سعد، عام 2017، على الرغم من أن سمية الخشاب أكبر منه بحوالي 15عامًا. وبعد عام ونصف العام من الزواج، أعلنا خبر انفصالهما، بعد خلافات كبيرة حدثت بينهما، وصلت إلى حد إقامة الدعاوى القضائية بينهم. صباح وكاريوكا ونجوى أما الفنانة الراحلة صباح فتزوجت من فهد بلان الذين كان يصغرها بـ 25 عامًا، واستمر زواجهما 18 سنة وتزوجت الفنانة تحية كاريوكا مرارًا برجال يصغرونها سنًّا فيما تزوجت الفنانة نجوى فؤاد من الفنان الراحل عماد عبد الحليم الذى كان يصغرها بنحو عشرين سنة.

ليلى غفران

تزوجت الفنانة المغربية ليلى غفران من شاب في عمر ابنتها، هو المخرج أنس دعية لمدة عامين، ويومها كانت تبلغ 53 عامًا، وكان هو يبلغ 24 عامًا، وسرعان ما تم الانفصال بينهما عام 2007.

غادة عبد الرازق

الفنانة غادة عبد الرازق، تعرضت لسيل من الانتقادات، بعدما تزوجت من هيثم زينتا، مدير الإضاءة بأحد مسلسلاتها، وهو أصغر منها بـ20 عامًا.