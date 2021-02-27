حرص الفنان حازم إيهاب، على الاحتفال بعيد ميلاد زوجته منه داغر.
نشر حازم، صورة جمعتهما من خلال حسابه الرسمي على "الانستجرام" وعلق عليها قائلًا: "كل سنة وانتي الضهر والسند" ولاقت الصورة إعجاب كبير من قبل المتابعين.
يذكر أن حازم إيهاب احتفل بحفل زفافه على منة داغر في أحد الفنادق الكبرى، وأعلن عن خطبته في شهر مايو الماضي، بنشر عدد من الصور بحفل الخطوبة الذي اقتصر على الأهل والأصدقاء بسبب العزل الاجتماعي نتيجة تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
كان حازم إيهاب، شارك في فيلم "العارف" من بطولة الفنان أحمد عز، كما شارك فى مسلسل "البرنس" مع النجم محمد رمضان وتأليف وإخراج محمد سامى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حازم إيهاب لزوجته: كل سنة وانتي الضهر والسند على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.