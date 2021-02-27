حازم إيهاب لزوجته: كل سنة وانتي الضهر والسند

حرص الفنان حازم إيهاب، على الاحتفال بعيد ميلاد زوجته منه داغر.

نشر حازم، صورة جمعتهما من خلال حسابه الرسمي على "الانستجرام" وعلق عليها قائلًا: "كل سنة وانتي الضهر والسند" ولاقت الصورة إعجاب كبير من قبل المتابعين.

يذكر أن حازم إيهاب احتفل بحفل زفافه على منة داغر في أحد الفنادق الكبرى، وأعلن عن خطبته في شهر مايو الماضي، بنشر عدد من الصور بحفل الخطوبة الذي اقتصر على الأهل والأصدقاء بسبب العزل الاجتماعي نتيجة تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

كان حازم إيهاب، شارك في فيلم "العارف" من بطولة الفنان أحمد عز، كما شارك فى مسلسل "البرنس" مع النجم محمد رمضان وتأليف وإخراج محمد سامى.