بنطلون ممزق.. سارة الشامي تتألق بإطلالة كاجوال.. شاهد

شاركت الفنانة الشابة سارة الشامي متابعيها بصورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهرت سارة الشامي بإطلالة كاجوال مرتدية توب جلد عاريا الكتفين ونسقت معه بنطال جينز ممزقا وقبعة جلد باللون الأسود، واعتمدت في المكياج على اللون الروز الذي يبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون الذى يتناسب مع ظهورها.
وعلقت "سارة الشامي علي الصور قائلة "المشاعر السيئة لا تتماشى مع ملابسي ✨".
يذكر أن أحدث أعمال سارة الشامي مسلسل "فرصة ثانية" بطولة كل من ياسمين صبري، هبة مجدي، آيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، دياب، وإدوارد، ونهال عنبر.
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