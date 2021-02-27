يكثف فريق العمل البروفات إستعدادًا للعرض، وسط إجراءات إحترازية مشددة بسبب فيروس كورونا المستجد.
عرض "مرايا" بطولة كاست إعلام، ومن تأليف إسراء محبوب، ومخرج منفذ إسلام طه، ومن إخراج أحمد السيد.
يذكر أنه شارك فريق كلية الإعلام في عدد من المسرحيات بالمهرجانات المقامة داخل الجامعة وحصدوا العديد من الجوائز على مستوى الجامعات قبل إنتشار فيروس كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "مرايا" .. عرض يقدمه فريق إعلام القاهرة على مسرح ساقية الصاوي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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