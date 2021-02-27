أول صورة من مسلسل ضد الكسر لـ نيللى كريم ومحمد فراج

تداول رواد وقع التواصل الاجتماعى انستجرام اول صورة من مسلسل "ضد الكسر" الذى من المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل.
ويظهر فى الصورة بطلا العمل الفنانة نيللى كريم والفنان محمد فراج وهما يرتديان ملابس رسمية فى حفل زفاف.
وكان فريق مسلسل "ضد الكسر"، صوروا العديد من المشاهد، داخل أحد فنادق حي مصر الجديدة.
وتجسد نيللي شخصية فتاة من حي شعبي تدخل عالم منصات التواصل الاجتماعي، وتصبح فتاة مشهورة على موقع "تيك توك".
"ضد الكسر" من تأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، ويشارك في بطولته: لقاء الخميسي، ومصطفى درويش، حمزة العيلي، تارا عماد، هشام إسماعيل، عارفة عبدالرسول.
وكانت آخر أعمال نيللي كريم مسلسل "بـ100 وش" الذي عرض فى دراما شهر رمضان الماضي وشارك فى بطولته الفنان آسر ياسين.
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