17 مسلسل جديد على منصة "شاهد" في رمضان 2021 ..حياة الفهد وناصر القصبي ومحمد رمضان الأبرز

17 عمل درامي جديد كشفت عنها منصة "شاهد" من أجل عرضها خلال شهر رمضان القادم في وقت تؤكد فيه المنصة على الإعلان عن قائمة جديدة من الأعمال خلال الفترة القادمة، وهذه دوت الخليج القائمة التي أعلنت عنها المنصة لرمضان 2021.

5 أعمال خليجية في رمضان على منصة "شاهد"

مسلسل "مارغريت" للفنانة الكبيرة حياة الفهد يتصدر قائمة المسلسلات التي سوف تعرض على منصة "شاهد" في رمضان 2021، ويشارك في بطولة المسلسل كل من الفنانة حياة الفهد، وحسن البلام، وسعاد علي، وهبة الدري، ونور الكويتية، وحمد العماني، والعمل من تأليف محمود شمس وعلي شمس، وإخراج باسل الخطيب.

مسلسل "ممنوع التجول" للفنان ناصر القصبي وهو من الأعمال الكوميدية المنتظر عرضها في رمضان على "شاهد" وسوف يشارك في بطولته الفنان فايز المالكي حيث يظهر في 3 حلقات فقط من العمل الجديد الذي ينتمى لنوعية السيت كوم وحلقاته متصلة منفصلة، ومن النجوم المشاركين في بطولة العمل كل من الفنان راشد الشمراني، وعبدالإله السناني، وإلهام علي وحبيب الحبيب وغيرهم، والعمل من إخراج أوس الشرقي.

"أمينة حاف" مسلسل جديد للفنانة إلهام الفضالة أعلنت منصة "شاهد" عن الاستعداد لعرضه في رمضان 2021، وهو العمل الذي يشارك في بطولته نخبة كبيرة من نجوم الكويت منهم الفنانة طيف، وشهاب جوهر، وخالد العجيرب، وفي الشرقاوي، وعبدالله الطليحي، والعمل من تأليف علي دوحان، وإخراج سائد بشير الهواري، وقد تم الكشف كذلك عن عرض مسلسل "الناجية الوحيدة" للفنانة هدى حسين، و مسلسل "وش تبي بس" للفنان فيصل العيسي.

الدراما المصرية على منصة "شاهد"

مجموعة ضخمة من الأعمال الدرامية المصرية التي سوف تعرض على منصة "شاهد" خلال رمضان القادم أبرزها مسلسل "موسى" للفنان محمد رمضان والذي يشارك في بطولته كل من سمية الخشاب، ورياض الخولي، وعارفة عبدالرسول، والعمل من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.

"الملك" مسلسل الفنان عمرو يوسف سوف يتم عرضه كذلك في رمضان 2021 على منصة "شاهد" وهو من الأعمال التاريخية التي تتناول الحقبة الفرعونية ويشارك في بطولته كوكبة كبيرة من النجوم، أما الفنان أحمد عز فسوف يعرض له حسب ما اعلنت "شاهد" مسلسل "أمن قومي" والذي يجمعه مع الفنانة هند صبري.

أمينة خليل من المقرر كذلك ان يعرض لها مسلسل "خلي بالك من زيزي" والذي يجمعها مع الفنان محمد ممدوح، كما سيعرض مسلسل "لحم غزال" لغادة عبدالزراق، ومسلسل "ضل راجل" للفنان ياسر جلال.

أما بالنسبة للبطولات المشتركة فسوف يعرض على "شاهد" كل من مسلسل "نسل الأغراب" للفنان أحمد السقا والفنان أمير كرارة، ومسلسل "الاختيار2" لكل من الفنان كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، و"ملوك الجدعنة" لكل من الفنان عمرو سعد ومصطفي شعبان.

المسلسلات السورية واللبنانية المغربية على "شاهد" في رمضان 2021

مسلسل "2020" لكل من الفنان قصي خولي ونادين نسيب نجيم وبعد تأجيل عرضه في رمضان الماضي أعلنت منصة "شاهد" عن عرضه في رمضان 2021، كما سوف يعرض كذلك المسلسل السوري "سوق الحرير2" للفنان الكبير بسام كوسا والذي عرض الموسم الأول منه في شهر رمضان الماضي، ويشارك في بطولته كل من الفنان سلوم حداد، وكاريس بشار، وفادي صبيح، ونادين تحسين بيك، وسوف تعرض "شاهد" الموسم الثاني من المسلسل المغربي "سلمات أبو البنات" وهو عمل حقق نجاحا كبيرا في موسمه الأول عند عرضه في العام الماضي، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم المغرب.

ومن المتوقع أن تعلن منصة "شاهد" خلال الفترة القادمة عن قائمة جديدة من الأعمال التي سوف تعرض على المنصة في رمضان 2021.