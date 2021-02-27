زينب يوسف شعبان بالفيديو:"والدي حالته حرجة ويحتاج إلى الدعاء"

زينب يوسف شعبان كشفت عن آخر التطورات الصحية لوالدها الفنان يوسف شعبان الذي يتواجد في المستشفى خلال الأيام الماضية على إثر إصابته بفيروس كورونا، كما واجه الفنان الكبير العديد من الشائعات التي تناولت حالته الصحية في الفترة الأخيرة.

زينب يوسف شعبان تكشف تفاصيل حالة والدها

زينب يوسف شعبان أكدت في اتصال هاتفي مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة "mbc مصر" أن والدها قد واجه العديد من الشائعات حول حالته الصحية، كما أشارت إلى الوضع الحالي للفنان الكبير حيث يتواجد على جهاز التنفس الصناعي في المستشفى ووصفت حالته بـ"الحرجة" فقالت زينب يوسف شعبان: "والدي تعرض لشائعات كثيرة جدا خلال الفترة الماضية، لكن الحمدلله، هو الآن تم وضعه على جهاز التنفس الصناعي والحالة حرجة ويعاني من انخفاض الضغط بشكل مستمر".

زينب يوسف شعبان: "والدي في حاجة إلى الدعاء"

زينب يوسف شعبان أوضحت أن والدها تم نقله إلى مستشفى العزل بمنطقة العجوزة بمصر، وذلك بعد عودته من لبنان حيث كان يشارك في تصوير مسلسل جديد، وعقب عودته عانى الفنان المصري من انخفاض في ضغط الدم مما جعل أسرته تنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج وهناك تم اكتشاف إصابته بفيروس كورونا، كما طالبت زينب يوسف شعبان الدعاء لوالدها من أجل تجاوز هذا الوضع الصحي الصعب فقالت: "والدي كان لديه تصوير في لبنان وانتهى منه، وعند عودته شعرنا أنه يعاني من انحفاض في ضغط الدم، فقررنا الذهاب به إلى المستشفى من أجل إجرى الفحوصات عليه وهناك تأكد الاطباء من إصابته بفيروس كورونا، وهو في حاجة للدعاء ونحن في حاجة له في هذه الفترة".

يوسف شعبان يعود للدراما في مسلسل "عش الدبابير"

حالة الفنان يوسف شعبان الصحية قد شهدت جدل واسع في الأيام الأخيرة وذلك بعدما انتشرت شائعات حول حالته الحرجة وكذلك وفاته، مما جعل أسرة الفنان المصري تخرج وتنفي هذه الأخبار بشكل حاسم، في وقت ردت فيه كذلك نقابة المهن التمثيلية على هذه الشائعات على لسان أعضائها ولا يزال الفنان يوسف شعبان يتواجد في المستشفى لتلقي العلاج.

يوسف شعبان من المقرر أن يظهر في مسلسل "عش الدبابير" مع كل من الفنان عمرو سعد، ومصطفى شعبان، وهو العمل المقرر عرضه في شهر رمضان القادم، الفنان يوسف شعبان هو من مواليد عام 1931، وشارك في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية المهمة طوال مسيرته الفنية الطويلة والتي بدأت في عام 1958 في فيلم "سهم الله" والذي شارك في بطولته مع كل من الفنانة منى جبر وإبراهيم الشامي، وأشرف حسين صدقي.