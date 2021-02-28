الجمهور يبحث عن شيرين رضا لهذا السبب

تصدرت الفنانة شيرين رضا، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية بعد تصريحاتها مع أبلة فاهيتا.
قالت الفنانة شيرين رضا، إن بدايتها فى عالم الفن كانت فى مجال الإعلانات، لافتة إلى أنها كانت فى العجمى وقتئذ والمنتج طارق نور كان يريد تصوير إعلان على البحر وطلب منها تصوير الإعلان فوافقت.
وأوضحت "رضا"، خلال استضافتها ببرنامج أبلة فاهيتا المذاع عبر فضائية أون أى، أن علاقتها بطليقها الهضبة عمرو دياب عندما قامت
بإعلان له وتعرفت عليه خاصة أنه كان صديقا مشتركا لأصدقائها وبعد ذلك جمعتهما قصة حب، لافتة أن الاخير رومانسى ولا تزال تجمعها علاقة صداقة به معقبة "صحاب وبيغنيلى لحد دلوقتى".
ولفتت إلى أن بعد طلاقها من عمرو دياب تزوجت بعد عامين ثم انفصلت، مؤكدة أنها لم تفكر فى الزواج نهائيا فى الوقت الحالى.
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