على خطى عمرو دياب.. سليمان عيد يطرح عطرا باسمه

على طريقته الكوميدية الخاصة علق الفنان سليمان عيد، على إعلان عمرو دياب الجديد الخاص بأول عطر باسمه، على صفحته بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهر سليمان عيد وهو يحمل زجاجة وعلق قائلًا: "حاليا بالاسواق #برفان_سليمان .. برائحة التوت البرى " وسط إعجاب كبير من جمهوره. اقترب إعلان النجم عمرو دياب الجديد الخاص باطلاق عطره الجديد من تحقيق المليون الاول عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب بعد مرور ٤ ايام على طرحه. وقدم عمرو دياب الاعلان على انغام اغنيته " وانا معاك" من ألبومه " يا انا يا لاء" وشاركته في الكليب الاعلامية انجي كيوان وعدد من الفتيات الاجانب.

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