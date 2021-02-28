تقمص شخصية شفيق جلال.. زوجة محمد ثروت تروي موقفا كوميديا في الصباحية

قال الفنان محمد ثروت ان زوجته منى جمال هي من وقفت بجانبه ودعمته في اصعب الأوقات.

وأضاف ثروت اثناء حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس مع الاعلامى عمرو الليثى على شاشة الحياة، ان منى بتضحك بشكل هستيري في المنزل بسبب مواقف التي تجمعهما سويا.

وتابعت زوجته الفنانة منى جمال الحديث وقالت: انا اعلم ان محمد ثروت كوميديان جدا لحد قبل الجواز، لكن لم اكن اتوقع انه في حياته الطبيعية كوميديان أيضا، لدرجة انه يوم الصباحية صحيت لاقيته لابس جلابيه مقلمه بالطاقية مثل شفيق جلال، وراسم شنبه بالقلم الكحل ، و مرة أخرى قالى انا جايب ليكى هدية و قعدت احلم بالهدية، وفي الاخر دخل عليا بسيف بينور بتاع الأطفال.

واضافت منى: في اول خروجه عزمنى على مانجا و دلقتها عليه.