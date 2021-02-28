قال الفنان محمد ثروت ان زوجته منى جمال هي من وقفت بجانبه ودعمته في اصعب الأوقات.
وأضاف ثروت اثناء حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس مع الاعلامى عمرو الليثى على شاشة الحياة، ان منى بتضحك بشكل هستيري في المنزل بسبب مواقف التي تجمعهما سويا.
وتابعت زوجته الفنانة منى جمال الحديث وقالت: انا اعلم ان محمد ثروت كوميديان جدا لحد قبل الجواز، لكن لم اكن اتوقع انه في حياته الطبيعية كوميديان أيضا، لدرجة انه يوم الصباحية صحيت لاقيته لابس جلابيه مقلمه بالطاقية مثل شفيق جلال، وراسم شنبه بالقلم الكحل ، و مرة أخرى قالى انا جايب ليكى هدية و قعدت احلم بالهدية، وفي الاخر دخل عليا بسيف بينور بتاع الأطفال.
واضافت منى: في اول خروجه عزمنى على مانجا و دلقتها عليه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تقمص شخصية شفيق جلال.. زوجة محمد ثروت تروي موقفا كوميديا في الصباحية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.