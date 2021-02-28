كنا بنخاف منه في اللوكيشن.. محمد ممدوح يسترجع ذكرياته مع محمود عبد العزيز

شارك محمد ممدوح متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بصورة للفنان الراحل محمود عبد العزيز من كواليس تصوير مسلسل باب الخلق.

وعلق محمد ممدوح على الصورة: "المشهد ده وعن نظرة الساحر محمود عبد العزيز.. الراجل ده كنا بنخاف منه في اللوكيشن من قوة تركيزه.. كان مرعب.. الله يرحمك يا ساحر".

ويجسد محمد ممدوح دور محامٍ خلال مسلسل "خلى بالك من زيزى"، الذي كان من المقرر أن يعرض المسلسل في رمضان الماضي الا انه تم تأجيل عرضة لرمضان ٢٠٢١.



مسلسل "خلى بالك من زيزى" بطولة أمينة خليل، محمد ممدوح تايسون، على قاسم، صفاء الطوخى، وسلوي محمد على، تأليف ورشة سرد إشراف على الكتابة مريم نعوم، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوي.