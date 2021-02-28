اليوم.. نيفين علوبة تحيي حفلًا على مسرح ساقية الصاوي

يستعد فريق "فابريكا" بقيادة نيفين علوبة لتقديم حفل احتفالى بعيد الحب فى ساقية الصاوى على مسرح النهر الساعة السابعة والنصف اليوم الاحد.

فريق فابريكا تقوده مغنية الأوبرا السوبرانو المصرية نيفين علوبة التى فكرت منذ سنوات فى تأسيس فرقة من الأصوات الشبابية الجيدة لتدخل بها مجال الغناء الاستعراضى، وهى مبادرة كان لا بد منها فى غياب هذا النوع من الشكل المعروف عالميًّا والذى ارتبط عند الكثيرين بالأعمال الغنائية المسرحية الكبيرة.

على الجانب الآخر طل من جديد فريق منيب باند على مسرح الساقية الخميس الماضي الساعة السابعة مساءً على مسرح النهر.

منيب باند فرقة موسيقية نوبية تقدم كل الألحان التى لحنها الفنان الراحل أحمد منيب والتى غناها بصوته. تأسست الفرقة عام 2011 وذلك في الذكرى العشرون لرحيل احمد منيب تتميز الفرقة بالموسيقى والإيقاع النوبى فى الموسيقى المصرية مما اضاف على الأغنية شكل مصرى جديد بثقافة الجنوب. مؤسس الفرقة هو خالد احمد منيب نجل الراحل أحمد منيب.