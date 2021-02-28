بعد تدخل نادر حمدي.. هل تعقد جلسة صلح بين أحمد فهمى وشيكابالا

أعاد الفنان نادر حمدى إلى الأذهان الخلاف الذى نشب بين احمد فهمى واللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا، أثناء استضافته فى احد البرامج التليفزيونية، مؤكدا أن كل منهما يحمل قلبا طيبا.

وعلق احمد فهمى على كلام نادر حمدى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام قائلا : "حبيبي يا نادر والله"، وهو الامر الذى فتح المجال حول وجود نية للصلح بينهما بعد حالة المشادات الكلامية والخلافات الحادة التى ظهرت للراى العام فى الفترة الاخيرة على خلفية التعصب للاهلى والزمالك.

واثار الفنان أحمد فهمى حالة من الجدل الواسع بعد تجدد ازمته مع لاعب نادى الزمالك شيكابالا على خلفية أحداث مباراة النادى الاهلى والزمالك التى جمعت بينهما بدورى ابطال افريقيا والتى فاز بها النادى الاهلى ليحصد النجمة التاسعة فى تاريخه.

اعتذار

كانت البداية مع احمد فهمى الذى قدم اعتذارا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام موجه رسالته الى شيكابالا بعد الصورة التى تم تداولها عبر مواقع السوشيال ميديا والتى تعد اهانة للاعب الزمالك والتى يرفع فيها جماهير الاهلى كلبا وينادون عليه باسم لاعب الزمالك وهو الامر الذى اعتبره فهمى امرا غير مقبول رغم الخلاف بينهما.

وقرر أحمد فهمى الخروج عن صمته والتعليق على هذه الحالة قائلا : "رغم خلافى الشديد معاه ومفيش صلح من بعيد ولا قريب، لكن موضوع الكلب و الفيديو دا حاجة عنصرية جدا الصراحة و منظر بشع .. احنا جمهور كبير و محترم و بنقول على الغلط غلط حتى لو طالع من عندنا .. الاعتذار عن اللقطة دى واجب ..بعتذرلك ... لكن موقفى منك لن يتغير".

تراجع عن الاعتذار

ولكن سرعان ما انقلب أحمد فهمى على شيكابالا وشن هجوما شرسا عليه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك بعد ان تسبب شيكا فى استفزاز جمهور الاهلى بنشر صورة ممسكا بحذائه وهو الامر الذى اعتبر فهمى نوعا من الاهانة لجماهير الأهلى وقرر الرد على لاعب الزمالك قائلا : ""أنا بسحب أي كلمة قلتها عنك فعلا، الستوري بتاعته حالا، حاجة تقرف، واللي مش عاجبه يشيلني من عنده، الأهلي وجمهوره أسيادك، وبعدين عيب تبقى ابن النادي الأهلي وماضي له قبل كدة وتعمل كده، فك كدة ماتبقاش نفسيتك أفشة يا نبطشي".

خلاف قديم

ونشبت ازمة بين احمد فهمى وشيكابالا فى حفل زفاف احد اعضاء نادى الزمالك وتداول روايات عديدة حول أسباب المشادة بين أحمد فهمى وشيكابالا، حاول أحمد درويش مدير أعمال أحمد فهمى، حسم الجدل وتوضيح التفاصيل كاملة عن طريق مقطع فيديو كشف خلاله تفاصيل واقعة المشادة بين فهمى وشيكابالا، لافتًا إلى أن الفنان كان يصافح لاعب نادى الزمالك بكل ود بعد الخلاف السابق بينهما عقب مباراة السوبر التى جمعت بين فريقى الأهلى والزمالك، فى الإمارات، مؤكدًا أن شيكابالا لم يتوقف عن التجاوز ضده وضد جمهور النادى الأهلى.

وقال مدير أعمال أحمد فهمى، فى مقطع الفيديو الذى نشره عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وأعاد نشره أحمد فهمى عبر حسابه الشخصى أيضًا، "هنتكلم فى الموضوع اللى واخد تريند على السوشيال بسبب اللى حصل بين الفنان أحمد فهمى ولاعب نادى الزمالك.. الموضوع ليه خلفية قبل كده هنحكيها عشان الموضوع يبقى واضح لكل الناس، لأن فيه أخبار غير صحيحة".

وأضاف "البداية كانت بعد ماتش السوبر فى الإمارات والإشارات البذيئة من لاعب نادى الزمالك، أحمد فهمى نزل بوست وقتها على السوشيال ميديا، وقال "أنت يا شيكابالا بتركب بونط على حساب نادى الزمالك وعامل نفسك زملكاوى وأنت كنت بتكلمنى وقت فشل احترافك فى البرتغال وكنت عايز ترجع على النادى الأهلى.. وتواصلت معايا وكلمتنى أكتر من مرة عشان أتواصل مع مسئولين النادى الأهلى".

وحول المشادة التى رصدتها الكاميرات فى حفل الزفاف، قال "كنا فى فرح أحد الأصدقاء وهو عضو مجلس إدارة سابق فى نادى الزمالك.. وجه مصطفى العمارى وهو أحد الأصدقاء المشتركين بين فهمى وشيكابالا، وقاله تعالى يا فهمى وسلم.. فهمى راح بكل ود وقاله: "إزيك يا شيكا".. ودا حصل أدام عينيا.. شيكابالا قاله: "أنت بتقول على السوشيال ميديا إن أنا بركب بونط"، وفهمى قاله: "دا مش وقته ولا مجاله إننا نتكلم ودا فرح واحد صاحبنا"، فقاله "لاء.. أنت بتغلط فيا على السوشيال ميديا".

ولفت إلى أن فهمى قال لـ"شيكابالا": "أنت غلطت فى ناس تخصنى"، وتابع "شيكابالا شتم أحمد فهمى وجمهور الأهلى، وفى هذه اللحظة رد أحمد فهمى كمشجع وغلط فيه مباشرة بشخصه ولم يسئ لنادى الزمالك أو جمهور الزمالك، والخناقة بقت بين شخص بيغلط فى الأهلى وهو بيرد عليه لشخصه هو".