النجوم و"كورونا".. شقيقة أحمد مكي تكشف آخر تطورات حالته وإصابة زوجة يوسف شعبان بالفيروس

أحمد مكي ويوسف شعبان ونجلاء بدر وعدد من النجوم أقلقوا الجمهور في الأيام الأخيرة بعد إصابتهم بفيروس كورونا، وخاصة الفنان يوسف شعبان والذي كشفت أسرته عن حالته الحرجة في المستشفى، وكشفت إيناس مكي عن حالة شقيقها أحمد مكي الصحية.

إيناس مكي تتحدث عن حالة شقيقها أحمد مكي الصحية

وتحدثت الفنانة إيناس مكي عن حالة شقيقها الفنان أحمد مكي الصحية اليوم في مداخلة لها مع برنامج "حضرة المواطن"، وقالت إن شقيقها أصيب منذ 7 أيام بفيروس كورونا، ومازال في العزل المنزلي حتى الآن ويتلقى العلاج وفقاً للبروتوكول المتعارف عليه، وطمأنت الجمهور على حالته وقالت إنه بخير بفضل دعوات الجمهور له، وأشارت إلى ان حب الناس له واحترامهم يصل إليه في هذه الفترة، وقالت إنه سيعود قريباً للجمهور من خلال مسلسل "الاحتيار 2".

ابنة يوسف شعبان:"والدي حالته حرجة بالمستشفى وإصابة والدتي بالفيروس"

وكشفت زينب ابنة الفنان يوسف شعبان في تصريحات لها في نفس البرنامج أيضاً، إن والدها مازال تحت أجهزة التنفس الصناعي، وأضافت أن الأطباء لجئوا إلى هذه الخطوة لضمان سلامة رئتيه والقلب، واشتكت من تداول الشائعات حول صحة والدها، وقالت إنها في حالة صعبة بسبب إصابة والدتها أيضاً بالفيروس ولا تريد التركيز مع الشائعات في ظل إصابة والديها، وقالت إن حالة والدتها مستقرة وأفضل حالياً، وذلك بعدما صرحت أمس بان حالة والدها حرجة في المستشفى.

وأقلق الفنان يوسف شعبان الجمهور على حالته الصحية بعد تضارب الأنباء حول حالته الصحية وتداول شائعات وفاته، وكشفت ابنته زينب في تصريحاتها إن والدها كان يعاني من انخفاض في ضغط الدم وعدة متاعب أخرى، وتبين إصابته بفيروس كورونا بعد إجراء الفحوصات في المستشفى، ونقل إلى العناية المركزة لتلقي التنفس الصناعي بعد تدهور حالته، وطلبت من الجمهور الدعاء له، وكان الفنان يوسف شعبان قد أعلن إصابته بالفيروس بعد يومين من عودته من تصوير مشاهده في مسلسل"عش الدبابير" في لبنان.

نجلاء بدر تكشف تطورات حالتها الصحية

وطمأنت أيضاً الفنانة نجلاء بدر الجمهور على حالتها الصحية بعد أيام من إعلان إصابتها بالفيروس، وكشفت عن استمرارها في تلقي العلاج في المنزل وعدم نقلها للمستشفى، وقالت في وقت سابق إنها تعاني من عدة أعراض للفيروس مثل ضيق التنفس والإجهاد وغيرها، وذلك بعد إصابتها أثناء تصوير دورها في مسلسل "نسل الأغراب" لموسم رمضان المقبل.