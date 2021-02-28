فيديو يسرا تستعيد ذكرياتها مع والدتها الراحلة:"احتفلت بعيد ميلادي بزيارة قبرها"

يسرا حلت ضيفة على برنامج "سهرانين" مع الفنان أمير كرارة على قناة ON، في حلقة شارك بها محمد الشرنوبي أيضاً، واستعادت يسرا ذكريات طفولتها وعلاقتها مع والدتها وكشفت عدة كواليس عن أعمالها الفنية.

يسرا تتذكر والدتها الراحلة في برنامج "سهرانين"

وتحدثت الفنانة يسرا عن ذكريات طفولتها في تصريحاتها ببرنامج "سهرانين"، وقالت إن والدتها قررت الذهاب إلى السينما لمشاهدة فيلم "لحن الوفاء" وهي في اللحظات الأخيرة من حملها بها، ولكنها لم تستطع مشاهدة الفيلم لأن موعد الولادة جاء أثناء ذهابها إلى السينما، وتذكرت علاقتها وذكرياتها مع والدتها الراحلة، وقالت إنها ورثت من والدتها كل شيء حتى المرض، وأضافت إن والدتها كانت في غاية الطيبة ووصفتها بأحن شخص على وجه الأرض.

يسرا تتحدث عن افتقادها لوالدتها بعد رحيلها

وعبرت يسرا عن افتقادها الشديد لوالدتها الراحلة، وقالت في تصريحاتها:"بعدأمي في حاجة رايحة مني، في حاجة جوايا عمري ما رجعت زي ما كنت، عايشة وبضحك وكل حاجة بس فيه حتة كدة رايحة مش عارفة أرجعها، وبتوحشني وكل ما توحشني أروح أورها"، وكشفت الفنانة يسرا عن زيارتها لقبر والدتها في عيد ميلادها وتحدثت لها وقالت إنها لا تستطع الاحتفال بعيد ميلادها بدونها، وأشارت إلى ان والدتها دوت الخليج التي كونت شخصيتها.

يسرا تكشف كواليس علاقتها بزوجها في العزل المنزلي

وصورت يسرا حلقتها في البرنامج قبل إصابتها بفيروس كورونا مؤخراً، وقالت إنها كانت تقضي أوقاتها في العزل المنزلي في الطبخ لزوجها، وذكرت عدة مواقف طريفة لها مع زوجها بسبب محاولاتها في عمل الأكلات وكذلك بسبب ضيقه من غنائها في المنزل، وقالت إن الغناء والدندنة في المنزل ممنوعة بسبب رفض زوجها للصوت العالي بالمنزل، وكشفت يسرا في حديثها عن حبها الشديد للفنان عمرو دياب وأغانيه، وقالت إنها رفضت تقديم أغنية " دقات" في البداية بسبب ابتعادها عن الغناء وذهبت للاعتذار عنها، ولكنها قررت غنائها في اللحظة الأخيرة.

وعادت الفنانة يسرا مؤخراً لتصوير دورها في مسلسلها الجديد "حرب أهلية"، والذي توقف تصويره بسبب إصابتها بفيروس كورونا، وأقلقت يسرا الجمهور في الفترة الماضية على حالتها الصحية، قبل ان تعلن تعافيها وتعود لمواصلة أعمالها الفنية، وتنافس بالمسلسل في موسم رمضان ويشاركها بطولته الفنان باسل خياط.