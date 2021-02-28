فيديو طبيب يحسم جدل تسبب لقاح كورونا في وفاة مشاري البلام وأسرة الراحل غاضبة!

مشاري البلام، الفنان الكويتي، أحدث خبر رحيله حالة من الصدمة والحزن لدى الجمهور وزملائه النجوم بعد وفاته بسبب فيروس كورونا، وذلك بعد أيام من حصوله على لقاح الفيروس، وهو ما أثار الجدل كثيراً حول سبب وفاته وإصابته رغم اللقاح.

طبيب يكشف حقيقة وفاة مشاري البلام بسبب لقاح كورونا

وحسم الدكتور عوض العمري، استشاري العناية المركزة والأمراض المعدية، الجدل حول تسبب لقاح فيروس كورونا في وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام، وقال في تصريحات له مع برنامج "في أسبوع" على قناة MBC، إن الفنان مشاري البلام حصل على اللقاح قبل إصابته بالفيروس بستة أيام، وهو ما يفسر عدم فاعلية اللقاح في حالته، لأن اللقاح يحتاج إلى مدة ما بين 10 إلى 14يوم لكي يحفز جهاز المناعة ضد الفيروس، ولكنه أيضاً لن يؤثر سلباً في حالة الأصابة بالفيروس وقت الحصول على اللقاح.

تداول تقرير طبي حول سبب وفاة مشاري البلام

وقال العمري أن اللقاح يحفز جهاز المناعة ضد فيروس كورونا ولا يوجد دليل على انه يؤثر سلباً في حال التطعيم أثناء الإصابة بالفيروس، ولكن في حال تمكن الفيروس من إصابة الجهاز المناعي قبل فاعلية اللقاح فإن ذلك لن يعطي نتائج اللقاح، وجاء ذلك في الوقت الذي تداول به رواد مواقع التواصل صورة لتقرير طبي حول حالة مشاري البلام في الأيام الأخيرة، ولكن يم يتأكد من حقيقته، ونسب إلى التقرير أن الفنان مشاري البلام عانى من تسمم في الدم وهبوط حاد في الدورة الدموية، بالإضافة إلى معاناته السابقة مع مرض السكر وإصابته بفشل كلوي وكبدي والتهاب رئوي بعد الإصابة بالفيروس.

تعليق غاضب من ابن مشاري البلام بعد وفاة والده

ولم تعلق أسرة مشاري البلام على التقرير الطبي المتداول، ولكن عبر ابنه عن غضبه بسبب عدم اكتشاف إصابة والده بفيروس كورونا إثناء حصوله على اللقاح، وقال إن والده كان يعاني من الاحتقان أثناء الحصول على اللقاح ولم يتم كشف الإصابة وتلقى اللقاح وهو مصاب، ولمح إلى تعرض حالة والده للإهمال أثناء تلقي اللقاح والرعاية الطبية، وأثار سبب وفاة الفنان مشاري البلام جدلاً كبيراً بسبب كشف أسرته مؤخراً عن تلقيه اللقاح وهو مصاب بالفيروس وقبل أن يكتشفه بأيام.

وأحدث خبر رحيل مشاري البلام حالة حزن كبيرة في الوسط الفني الخليجي، وذلك بعد أيام من إصابته بفيروس كورونا ونقله إلى العناية المركزة في مستشفى جابر إثر تدهور حالته الصحية، وكان آخر ظهور له من المستشفى وهو على سرير المرض ووجه رسالة للجمهور وقال:" لا تنسوني من دعائكم الحمد لله على كل حال ومشکورین أهلي والفنانين والجمهور الوفي الحبيب على السؤال وكل اللي صار أثناء التطعيم انصبت بكورونا قدر الله وماشاء فعل وسامحوني ماقدر أرد على الاتصالات".