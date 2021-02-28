أخبار الفن.. سبب تأخر محمد ثروت عن حفل زفافه 4 ساعات.. والدعاء لـ يوسف شعبان

نشر موقع "دوت الخليج"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرض أبرزها.

صوت سفنجة .. سبب تأخر محمد ثروت عن حفل زفافه 4 ساعات

قالت منى جمال زوجة الفنان محمد ثروت إنها تعرفت عليه في المعهد حينما كان مساعد مخرج.

مفاجأة من هو مازو الحقيقي بمسلسل اللعبة ٢

يواصل مسلسل "اللعبة ٢" اذاعة حلقاته عبر أحد المنصات الإلكترونية الشهيرة ، ويحقق نجاحا كبيرا، وسيتم اذاعته عبر قناة ام بي سي مصر في شهر رمضان المقبل.

رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي يطلب الدعاء لـ يوسف شعبان

طلب الأمير اباظة رئيس مهرجان الاسكندرية السينمائي من محبيه، عبر حسابه على فيسبوك الدعاء للفنان يوسف شعبان، الذي يرقد في العناية المركزة إثر إصابته بفيروس كورونا.



تقمص شخصية شفيق جلال.. زوجة محمد ثروت تروي موقفا كوميديا في الصباحية

قال الفنان محمد ثروت ان زوجته منى جمال هي من وقفت بجانبه ودعمته في اصعب الأوقات.

كنا بنخاف منه في اللوكيشن.. محمد ممدوح يسترجع ذكرياته مع محمود عبد العزيز

شارك الفنان محمد ممدوح متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بصورة للفنان الراحل محمود عبد العزيز من كواليس تصوير مسلسل باب الخلق.