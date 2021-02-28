عقلي وقف لنوال الزغبي تتخطى حاجز 4 ملايين مشاهدة

حقق كليب أغنية "قلبي وقف" للفنان اللبنانية نوال الزغبي ٤ ملايين و ١٠٠ ألف مشاهدة عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب.

الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم.

وهناك عدة أسباب وراء نجاح أغنية " عقلي وقف" التي أعادت توهج نوال الزغبي من جديد ملقبة بـ النجمة الذهبية، نستعرضها في السطور التالية:

1-إيقاع الأغنية المصرية:

دائما ما اعتادت نوال الزغبي على تحقيق نجاحات من خلال الأغنيات المصرية بسبب إيقاعها السريع"، حيث تشابهت أغنيتها " عقلي وقف" مع أغانيها القديمة التي جعلتها واحدة من أهم نجمات الأغنية العربية.

2-العودة للاستعراض:

ظهرت نوال الزغبي في كليب "عقلي وقف " بتقديم عروض استعراضية بإطلالات مبهجة مثل ارتدائها فستان ذهبي وأزرق لامع مع الشعر الاشقر الطويل مثل كليب " الليالي" و" اللي اتمنيته".

3-توقيت طرح الكليب:

استغلت نوال الزغبي هدوء السوق الغنائي خلال هذه الفترة بانشغال المطربين في الوطن العربي بالتحضير لأعمالهم الغنائية الجديدة، لتطل على جمهورها في توقيت صحيح وتتمكن أغنيتها من تحقيق انتشار سريع.