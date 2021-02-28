شكرا لقرائتكم خبر عن رشيد الوالي يتلقى الجرعة الاولى من لقاح كورونا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الأحد 28 فبراير 2021 08:36 صباحاً - كشف الفنان المغربي رشيد الوالي عن تلقيه اليوم الجمعة، أول جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وهي المناسبة التي حرص على تقاسمها مع متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام.ووتق الفنان رشيد الوالي لحظة تلقيه للجرعة الأولى من اللقاح من خلال شريط فيديو، وجه من خلاله رسالته للجمهور المغربي ودعاه الى الإنخراط في حملة التلقيح الواسعة بغية القضاء على فيروس كورونا.كما أضاف الوالي عبر الشريط ذاته أنه سبق لوالديه أن أخدا اللقاح وقد حان دوره اليوم، مشيدا بسلاسة الإجراءات وسهولتها.

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