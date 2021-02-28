تعرف على أغرب احتفال لـ يسرا بعيد ميلادها

قالت النجمة يسرا، إنها تزور والدتها كثيرا وكلما اشتاقت إليها تتوجه إلى قبرها للجلوس هناك، لافتة إلى أنها ذهبت يوم عيد ميلادها إلى قبر والدتها لتقول لها: "مش عارفة أعمل عيد ميلادي من غيرك"، ووجهت شكرا خاصا لأمها لأنها كانت الأساس في تكوين شخصيتها، قائلة: "أمي هي اللي عملتني".

وأضافت يسرا، خلال حوارها في برنامج "سهرانين"، المذاع على قناة "اون": "أهم صفة في والدتي أنها كانت "طيبة بشكل غير عادي.. كانت أحن حاجة على وجه الأرض..هي أمي الست ديه"، ولافتة إلى أنها بالرغم من بقائها مع خالتها بعد وفاة والدتها إلا أنها تشعر دائما بعد وفاتها أن هناك شيئا كبيرا مفقود منها.

وتابعت: "أنه عندما كان أصدقائي يتأخرون في السؤال علي كنت أبادر وأسأل وأطمئن عليهم، فأنا بعد وفاة أمى أشعر وكأن شيئا راح منى، "عمرى مارجعت زى الأول".

وقالت إن يوم ولادتي، ذهبت أمي للسينما لمشاهدة فيلم لحن الوفا مع أشقائها وبعد انتهاء الفيلم وأثناء عودتهم في السيارة الأجرة شعرت بتعب الولادة وذهبت للمستشفى وقامت بولادتى في الساعة الرابعة فجرا".

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