ريهام عبد الغفور تتصدر تريند جوجل بسبب أزمة سكان الزمالك

تصدرت الفنانة ريهام عبد الغفور مؤشرات البحث بـ جوجل بعد أزمة سكان الزمالك، التي أثارت جدلا كبيرا على مدار الأيام الماضية.

واعتذرت ريهام عبدالغفور لسكان منطقة الزمالك، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بعد تصريحاتها الأخيرة في أحد البرامج.

تحدثت ريهام عبد الغفور عن رواية "ربع جرام" للكاتب عصام يوسف، لافتة إلى معرفتها ببعض أبطال الرواية فى الحقيقة ممن وقعوا فى شباك الإدمان، وكانوا من سكان الزمالك، الأمر الذي تفهمه البعض أنها تسيء لسكان منطقة الزمالك.

وكتبت ريهام، عبر حسابها على فيس بوك، قائلة: "اتكلمت بحسن نية في برنامج عن أني في مرحلة معينة كنت أعرف بعض الأشخاص القريبين مني في منطقة الزمالك تعرضوا للإدمان وده خلاني نفسي أمثل الدور وقلت إن قصة ربع جرام كانت أحداثها في الزمالك وتقريبًا كنت أعرف الأشخاص والحواديت اللي في القصة".

وتابعت: "لم أكن أقصد إهانة ساكني الزمالك اللي أنا منهم وأسرتي ما زالت تسكن هناك.. بعتذر لو كلامي اتفهم غلط أو ضايق أو جرح أي حد دي غلطة غير مقصودة.. بكتب الكلام ده لأني لقيت posts بتداول عن الموضوع وغضب ثائر حوالين الجملة دي".