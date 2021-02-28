تكريم ليلى طاهر في مركز الإبداع بحضور سميحة أيوب وسميرة عبدالعزيز

كرمت الفنانة مديحة حمدي، الفنانة ليلى طاهر في صالونها الثقافى داخل مركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية عن مشوارها الفني، بحضور عدد من نجوم الفن منهم الفنانة سميحة أيوب وسميرة عبدالعزيز ورجاء حسين ومحمد أبو داوود.

وقالت الفنانة ليلى طاهر، إنها حبت مجال التمثيل منذ صغرها وكانت معتادة دخول أفلام سينما لعدد كبير من الفنانات منهم فاتن حمامة وشادية وليلى مراد ومحمد فوزي الذي كنت أتمنى العمل معه، ولكن لم يحدث نصيب.

وأضافت، كان نفسي أكون دكتورة على الرغم من حبي للتمثيل، واتجوزت وأنا في الثانوية العامة بعد وفاة والدي وأنجبت أحمد وهو أحسن هدية ليا في الدنيا.

وأكدت أن فيلم الأيدي الناعمة كان من أهم الأعمال التي قدمتها في مشواري الفني على الرغم من تخوفي منه ووجود نجوم كبار فيه، ولكن شجعني المخرج محمود ذو الفقار على إتقان الدور.

وقالت الفنانة ليلى طاهر فى عدد نادر من مجلة الكواكب صدر فى رمضان عام 1962 إنها منذ طفولتها تعشق الفول المدمس، ومن شدة حبها للفول كانت تتفنن فى صنعه بطرق مختلفة مرة باللحم ومرة بالشعرية وغيرها من الإضافات، كما كانت تشترط على كل من يدعوها للإفطار فى رمضان أن يكون طبق الفول حاضرًا على المائدة، وكان أصدقاؤها فى كثير من الأحيان ينتظرونها حتى تقوم بنفسها بإعداد طبق الفول.

وقالت الفنانة الكبيرة إن إحدى صديقاتها داعتها لتناول السحور وكانت تستضيف عددًا من الأقارب والأصدقاء وانتظر الجميع ليلى طاهر لتقوم بإعداد طبق الفول وأشارت الفنانة الكبيرة إلى أنها شمرت ساعديها ودخلت المطبخ بكل ثقة وقامت بإعداد أنواع مختلفة من الفول.

ووضعت أمامها هى وثلاثة من الحضور نوع من هذه الأنواع وبدأوا فى الأكل، لكنها لاحظت هى ومن يأكلون معها من نفس الطبق أن هناك طعمًا غريبًا بالفول، وما هى إلا دقائق حتى شعرت أن أمعاءها تتمزق، وفجأة سقط الثلاثة الآخرون على الأرض، وأوضحت ليلى طاهر أن باقى المدعوين استدعوا الإسعاف ليتبين أن طبق الفول كان به صبغة يود وأن أصدقاءهم الأربعة أصيبوا بالتسمم.

وقالت الفنانة الكبيرة: بعدما تحسنت حالتى كنت سأجن مما حدث وأريد أن أعرف كيف وصلت صبغة اليود لطبق الفول، واتضح فيما بعد أن صديقتى نسيت زجاجة صبغة اليود فى المطبخ فحسبتها زجاجة صوص ووضعت منها كمية كبيرة حتى يصبح الفول ألذ"، وأضافت ليلى طاهر: من يومها أقسمت ألا أقوم بإعداد الفول وأن أشتريه جاهزا".