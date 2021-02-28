سعد لمجرد يعلن عن موعد طرح أغنية الغادي وحدو

شوق الفنان سعد لمجرد متابعيه، بموعد صدور أغنيته الجديدة "الغادي وحدو"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر".

ونشر سعد لمجرد صورتين من كواليس أغنيته الجديدة، التي من المقرر أن يطرحها اليوم على طريقة الفيديو كليب، الساعة السابعة مساءً بتوقيت المغرب.

ويتبع سعد لمجرد طريقة لبس جديدة في الفيديو كليب، حيث يعتمد في لبسه علي جاكيت طويل باللون الفضي، مع كاب باللون الفضي اللامع، ونظارة شمس.

ودشّن سعد لمجرد كاتبًا: "كليب الاغنية المغربية "الغادي وحدو" التي هي عبارة عن تعاون مع الاستاذ الكبير "كريم زياد" و العزيزات الغاليات اللاتي تحملن تاريخا عريقا "الهواريات"، انتظرونا اليوم إن شاء الله على الساعة السابعة مساء بتوقيت المغرب تحياتي لكم جميعًا".

وكانت أعمال الفنان سعد لمجرد أغنية "نجيبك"، ألحان محمود برحيل، كلمات محمد نوبال، وتوزيع دى جى فان.