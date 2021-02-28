رمضان 2021.. حمادة هلال يشوق متابعيه بصورة من مسلسل "المداح"

شوق الفنان حمادة هلال متابعيه، بصورة من مسلسله الجديد "المداح"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

يظهر حمادة هلال من أمام أحد المساجد، يرتدي جلبابا باللون اللبني، مع وشاح باللون البيج والبني، من كواليس مسلسل ""المداح"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني القادم 2021.

وعلق حمادة هلال علي الصورة كاتبًا: "مسلسل #المداح رمضان 2021 بإذن الله انتاج شركه سيكرمو ميديا اسلام المرسي تأليف أمين جمال - وليد ابو المجد - شريف يسري إخراج أحمد سمير فرج، ان شاء الله مسلسل مختلف ويارب يكرمنا والتوفيق لكل ‏مسلسلات اصحابى ربنا يكرمكم ويكرمنا كلنا".

وجاءت التعليقات من قبل متابعيه عبر السوشيال ميديا، كالآتي:

مبروك يا نجم – بالتوفيق والنجاح – منتظرين يا فنان.

الجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنان حمادة هلال، أغنية بعنوان "بحب الجدعنة"، والتي طرحها علي طريقة الفيديو كليب عبر قناته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب".

وعاد حمادة هلال في فكرة فيديو كليب "بحب الجدعنة"، بفيلمه السينمائي "حلم العمر"، والذي مثل فيه دور ملاكم داخل حلبة المصارعة.

https://www.facebook.com/HamadaHelal/photos/a.194168630667474/3743700899047545/