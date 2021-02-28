فيلم توم أند جيري يتصدر تريند جوجل

تصدر فيلم "توم اند جيري" قائمة الأكثر تداولًا وبحثًا، عبر محرك البحث "جوجل"، وذلك عقب صدوره خلال الأيام الماضية داخل السينمات العالمية.

واستطاع أن يحقق الفيلم الذي تم تقديمة بتقنية الـ live action، الدمج بين الصور الحية والرسوم المتحركة، على جذب الانتباه من قبل محبي الكارتون كبار وصغار، خصوصًا داخل الوطن العربي.

وأبدى الكثيرون من رواد السوشيال ميديا، إعجابهم الشديد بالفيلم، مشيرين إلى أنهم استعادوا من خلاله الكثير من ذكريات الطفولة الجميلة، وجاءت التعليقات كالآتي:

- لن أكبر ابدًا على توم اند جيري.

- بعشق توم اند جيري.

- أحلى شيء توم اند جيري.

وتدور أحداث فيلم "توم اند جيري"، حول فتاة تدعي "كايلا" والتي تكتشف بوجود الفأر جيري داخل احدي فنادق مانهاتن بمدينة نيويورك، والذي يتخذه جيري مسكن له، فسرعان ما تلجأ "كايلا" الي القط "توم"، حتي تتخلص من جيري، في أحداث كوميدية ومشوقة.

الفيلم من إخراج تيم ستوري، وتأليف كاتي سلبرمان، ومن بطولة: كلوي جريس موريتز، مايكل بينا، روب ديلاني، كولن جوست.