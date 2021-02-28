في عيد ميلادها .. 10 معلومات لا تعرفها عن عائشة الكيلاني

يصادف اليوم الأحد الموافق 28 من شهر فبراير،عيد ميلاد الفنانة عائشة الكيلاني وهي إحدى الفنانات الكوميديانات في جيلها وتعتبر واحدة من تلك النماذج الناجحة.

ويستعرض موقع دوت الخليج، 10 معلومات لا يعرفها الجمهور عنها.

1- ولدت في القاهرة، في 28 فبراير 1954.

2- حصلت أولًا على بكالوريوس معهد الخدمة الاجتماعية عام 1976.

3- غلبت هوايتها عليها، والتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرجت من قسم التمثيل في 1987.

4- بدأت العمل الاحترافي بعد تخرجها بعام، حيث شاركت في فيلم «سمك لبن تمر هندي» في 1988.

5- اشتهرت بأدوار المرأة غير الجميلة، والتي قدمتها بشكلٍ كوميدي، وهو الدور الذي حصرها فيه معظم المخرجين لخفة ظلها.

6-بعد بلوغها سن الستين، يبدو أنها رأت ضرورة تغيير مظهرها، بعد أن عاشت به 6 عقود، فقامت بإجراء عمليات تجميل تعدّت الـ30، لكنها صرّحت مع لميس الحديدي، على شاشة "سي بي سي"، بأنه لا زال هناك 22 عملية أخرى في الانتظار، ولكن يبدو أنها قالت ذلك على سبيل الضحك، إذ أنكرت بعد ذلك، إجراءها عمليات تجميل عدا أسنانها.

7- وصرّحت عائشة أيضًا، بأنها عانت من زيادة مُفرطة في الوزن بعد تناول عقار "الكورتيزون"، إثر فترة مرض عابرة، وهو ما اضطرها لإجراء عمليّة لشد وجهها، بعد التخسيس، ورأت أن تُجري معها عمليّة لتقويم أسنانها.

8- بررت عائشة إجراء عملية التجميل إلى أن الفنان يستطيع القيام بأي دور في أي شكل، وأنها قامت بآداء دور جدّة إسماعيل يس في مسلسل "أبو ضحكة" جنان.

9- قالت إن جميع السيدات والرجال أيضًا يقومون بعمليات تجميل، وهو ما بررت به "إشمعنا أنا؟".

10- كان آخر أعمالها مسلسل "أبو ضحكة جنان"، بينما قدمت أخيرًا مسلسل إذاعي بطولة إيمي سمير غانم، بعنوان "توكا و3 شنبات"