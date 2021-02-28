الصور الأولى لنيللي كريم من مشاهد مسلسلها الجديد "ضد الكسر" وترقص وتحتفل في الكواليس

نيللي كريم انطلقت في تصوير أولى مشاهد مسلسلها الجديد "ضد الكسر" هذه الأيام، وتداول الجمهور الصور الأولى من مشاهد نيللي كريم في المسلسل مع الفنان محمد فراج، والذي يشاركها بطولة العمل.

نيللي كريم في أول مشاهد مسلسلها الجديد

وتداول الجمهور الصور الأولى للفنانة نيللي كريم في كواليس ومشاهد مسلسلها الجديد "ضد الكسر"، وظهرت في الصور مع الفنان محمد فراج، والذي يشاركها بطولة المسلسل، وبدا الثنائي وهما يرقصان في حفل زفاف، وهو ما شوق الجمهور للمسلسل وقصته، والتي يتكهن البعض أنها ستكون كوميدية أيضاً، بعد تفوق نيللي كريم العام الماضي في الكوميديا من خلال مسلسل "ب 100 وش".

نيللي كريم ترقص وتحتفل في كواليس مسلسلها الجديد

ونشرت الفنانة نيللي كريم عدة فيديوهات على انستقرام من كواليس مسلسلها الجديد، وكذلك من تحضيراتها لشخصيتها في المسلسل، وظهرت وهي ترقص وتحتفل مع فريق عملها على أغاني المهرجانات في الكواليس، وحمست الجمهور للعمل بعد انطلاق تصويره مؤخراً، وذلك بعد فترة من تداول تكهنات حول وجود أزمات في تصوير مسلسلها وعدم لحاقها بموسم رمضان بسبب الاعتذارات وضيق الوقت وتأجل عدة مشاريع فنية لها مؤخراً.

تفاصيل مسلسل نيللي كريم الجديد "ضد الكسر"

ويشارك في بطولة مسلسل نيللي كريم الجديد "ضد الكسر" مجموعة من النجوم وعلى رأسهم محمد فراج ومصطفى درويش وتارا عماد وغيرهم، وذلك بعد اعتذار حسن الرداد عن المشاركة في المسلسل بسبب حالة الحداد على والدته، ويجسد فراج دور زوج نيللي كريم، في حين تجسد دوت الخليج دور سيدة من منطقة شعبية في القاهرة، وتصبح من مشاهير السوشيال ميديا وتيك توك بسبب فيديوهاتها، وهو ما يحول حياتها تماماً ويعرضها للعديد من المفارقات، والمسلسل من تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد.

وكانت نيللي كريم قد أعلنت في الفترة الأخيرة عن تجهيزها لعدة أعمال سينمائية جديدة في عام 2021، وكشفت نيللي عن توقف تصوير فيلمها مع كريم عبد العزيز بعنوان "الفارس"، وأكدت استمرارها في تصوير فيلم "العميل صفر" مع المخرج محمد سامي وبمشاركة أكرم حسني لأول مرة، بالإضافة إلى استعدادها لتقديم الجزء الثاني من مسلسلها "بـ100 وش" في فيلم سينمائي، بعد إلغاء فكرة تقديمه في مسلسل هذا العام.