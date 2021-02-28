صور ليلى طاهر مع مديحة حمدي في أحدث ظهور بعد غياب بحفل تكريمها بحضور النجوم

ليلى طاهر، الفنانة القديرة، عادت للظهور في المناسبات العامة والأضواء، بعد فترة غياب، وذلك في حفل تكريمها بمركز الإبداع بدار الأوبرا بحضور الفنانة القديرة مديحة حمدي وعدد من النجوم.

أحدث ظهور لليلى طاهر بعد غياب

وتلقت الفنانة القديرة ليلى طاهر تكريم خاص في مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية الليلة، تقديراً لمسيرتها الفنية الطويلة، واسترجعت ليلى طاهر في ندوة تكريمها ذكريات أعمالها ومسيرتها الفنية وبداياتها، وكشفت عن حبها للتمثيل منذ صغرها بسبب تأثرها بنجمات الزمن الجميل مثل فاتن حمامة وشادية وليلى مراد، وتحدثت عن عائلتها وابنها الوحيد أحمد، والذي قالت إنه هديتها من الله بعد بعد وفاة والدها، واعتبرت فيلم "الأيدي الناعمة" من أبرز وأهم الأعمال التي قدمتها في مسيرتها الفنية.

مديحة حمدي وسميحة أيوب والنجوم في ندوة تكريم ليلى طاهر

وشهدت ندوة تكريم ليلى طاهر حضور عدد من زملائها الفنانين، وعلى رأسهم الفنانة مديحة أيوب، والتي شاركت في تقديم الندوة وتكريم ليلى طاهر، بالإضافة إلى الفنانين سميحة أيوب وسميرة عبد العزيز ورجاء حسين ومحمد أبو داوود وغيرهم، بجانب عدد من جمهور ليلى طاهر، ولاقى ظهورها الأخير تفاعل من الجمهور بسبب ابتعادها عن الأضواء والحضور في المناسبات الفنية والعامة في السنوات الأخيرة.

تكريم الفنانة القديرة ليلى طاهر

وكان آخر ظهور للفنانة ليلى طاهر- 78 عاما- منذ 5 سنوات في حفل تكريم لها أيضاً بالمسرح القومي في القاهرة، وتلفت الأنظار في ظهورها الحديث بسبب تغير ملامحها بعد سنوات من ابتعادها عن تقديم الأعمال الفنية الجديدة والظهور، وكذلك بعد ظهورها في ذلك الوقت مع حفيدتها الشابة.

ويذكر أن الفنانة ليلى طاهر قد قدمت في مسيرتها التي بدأتها في الستينيات بتقديم البرامج التلفزيونية، عشران الأعمال والأدوار البارزة ومنها في السينما أفلام "القاهرة في الليل"، "ابو حديد"، و"زمان يا حب" وغيرها، وقدمت في التلفزيون عدة أعمال درامية مميزة مثل "بوابة الحلواني" و"فوازير عمو فؤاد" و"القضاء في الإسلام" وغيرها، وكانت آخر أعمالها في مسلسل "الباب في الباب" عام 2014.