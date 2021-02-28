شارك الفنان خالد سليم، صوراً جديدة من أحدث جلسة تصوير له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وظهر خالد سليم في الصور، مرتديا قميصاً باللون الأبيض، مع بنطلون باللون الأسود، وساعة أنيقة باللون الفضي في معصمه الأيسر.
وعلق خالد سليم علي الصور،قائلا: "صباح الفل على كل حبايبي، يارب يومكم خير وسعادة".
جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان خالد سليم، مسلسل "جمال الحريم"، الذي شارك فيه مع الفنانة نور، وحازم سمير، ودينا فؤاد.
ويستعد خالد سليم لتقديم مسرحية غنائية، في الفترة القادمة، كما يستعد لطرح فيديو كليب جديد يميل الي اللون الدرامي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد.. أحدث ظهور لـ خالد سليم عبر انستجرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.