عبير صبرى تنشر بوستر مسلسل موسى

نشرت الفنانة عبير صبرى صورة للبوستر النهائي لمسلسل موسى من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. وظهر في البوستر محمد رمضان بمفرده وعلقت على الصورة : " البوستر النهائي لملحمه موسى رمضان باذن الله " . "موسى" بطولة كل من: سمية الخشاب،وهبة مجدى، وعبير صبرى، ورياض الخولى، ، وسيد رجب، وصبرى فواز، وهبة مجدى، وفريدة سيف النصر، وعارفة عبد الرسول، وأمير صلاح الدين، وضياء عبد الخالق، ومفيد عاشور، وحمدى الوزير، وإنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفني، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.

"موسى" بطولة كل من: سمية الخشاب،وهبة مجدى، وعبير صبرى، ورياض الخولى، ، وسيد رجب، وصبرى فواز، وهبة مجدى، وفريدة سيف النصر، وعارفة عبد الرسول، وأمير صلاح الدين، وضياء عبد الخالق، ومفيد عاشور، وحمدى الوزير، وإنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفني، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.

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