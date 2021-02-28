حافية القدمين.. كارول سماحة تتألق بفستان قصير في أحدث ظهور

نشرت الفنانة كارول سماحة صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

تظهر كارول سماحة حافية القدمين في الصورة، أثناء سيرها في أحد الشوارع، مرتدية فستان قصير أوف شولدر، باللون الفوشيا الرقيق.

ومن الناحية الجمالية، تركت كارول سماحة شعرها منسدلًا علي أكتافها، معتمدة علي لوك ميك أب رقيق، يبرز ملامح وجهها، دون استخدام أي أنواع من الإكسسوارات.

وعلقت كارول سماحة علي الصورة، كاتبة: "بداية أسبوع سعيدة أحبائي".

وجاءت التعليقات من قبل متابعيها، كالاتي:

أنت جميلة وصوتك جميل - علينا وعليكي كارول – جميلة اوي الصورة.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة كارول سماحة، بالاشتراك مع أمير الغناء العربي هاني شاكر، في أغنيتين بعنوان "شكرًا"، و"بقالي كتير"، حيث ظهر كل منهما كموديل في كليب الغنائي للآخر.

https://www.facebook.com/carolesamaha/posts/3820649484657070