وتجرى حورية العملية الثانية فى الأنف، حيث تقوم بتعديلها ونحنتها، وذلك بعد أن أجرت العملية الأولى التى قامت فيها باستئصال جزء من القفص الصدرى.
وكانت قالت الفنانة رانيا محمود ياسين، إنها تربطها علاقة صداقة مع الفنانة حورية فرغلى، التي تتواجد حاليا خارج مصر، لإجراء جراحة عاجلة، ومهمة، وأنها كانت تتواصل معها خلال الأيام الماضية.
وقالت رانيا، آخر مرة تواصلت معها كان منذ يومين، قبل سفرها بساعتين، واليوم ستجرى الجراحة، ومدتها 9 ساعات، وهو ما يجعلنى أشعر بالقلق.
وتابعت رانيا، لا أعرف ما الذى حدث خلال الجراحة حتى الان، وأنتظر هاتف من أسرتها أو أحد أقاربها خلال اليوم أو غدا لكى نطمئن عليها، وبمجرد توصلي لأى معلومة خلال الساعات المقبلة، سأكتب عبر حساباتى على مواقع التواصل الاجتماعى لكى يطمئن عليها الجمهور الذى يحبها، وينتظر أخبارها، ونجاح العملية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جراحة جديدة .. تطورات في الحالة الصحية لـ حورية فرغلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.