عبد الدايم : الجائزة الأولى من نوعها في مصر وتعد إنجازا جديدا...

تحت رعاية السيدة انتصار السيسى حرم رئيس الجمهورية اطلقت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة جائزة الدولة للمبدع الصغير والتى تم استحداثها مؤخرا بهدف النهوض بالفنون والآداب وتمنح سنوياً لمن يقدم منتجاً فكرياً أو مادياً مبتكراً ولم يتجاوز عمره 18 عاما وذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقد بمسرح الاوبرا الصغير بحضور الدكتور هشام عزمى امين عام المجلس الاعلى للثقافة ، الدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا المصرية واعضاء اللجنة العليا لشئون الجائزة وجميع قيادات وزارة الثقافة.

فى بداية المؤتمر وجهت وزيرة الثقافة الشكر للسيدة انتصار السيسى حرم رئيس الجمهورية والتى تم إذاعة كلمة مصورة لها اكدت خلالها ان الاهتمام بالأطفال والنشء احد اولويات الدولة المصرية لخلق جيل جديد مبدع قادر على تحقيق آمالنا وطموحاتنا في مستقبل مشرق وقالت "جائزة الدولة للمبدع الصغير حلم ولادنا سيصبح حقيقة.. اطفالنا هم مستقبلنا".

ثم رحبت عبد الدايم بالحضور واكدت ان جائزة الدولة للمبدع الصغير والتى تعد الاولى من نوعها في مصر جاءت بعد ان صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على إصدار القانون رقم 204 لسنة 2020 والذي نص على استحداث جائزة جديدة تحت مسمى «جائزة الدولة للمبدع الصغير» حيث كان مجلس النواب قد وافق على الجائزة بناء على المشروع الذى تقدمت به وزارة الثقافة الى مجلس الوزراء ونص القانون على رعاية الأطفال الفائزين بالجوائز، لصقل مواهبهم وتنميتها من خلال مؤسسات الدولة ، واضافت ان السيدة انتصار السيسى حرم رئيس الجمهورية قامت برعاية الجائزة التى تنطلق دورتها الاولى هذا العام 2021 باشراف المجلس الأعلى للثقافة وتهدف للاكتشاف المبكر للمواهب الصغيرة وتحفيز الطاقات الإبداعية في مجالات الثقافة والآداب والفنون والابتكار، وذلك ضمن الأهداف الإستراتيجية العامة للدولة، والتي تعمل على بناء الإنسان المصري وترسيخ هويته من خلال خلق آليات مؤسسية تعمل على تشجيع الأطفال على القراءة والكتابة والإبداع والابتكار لتأكيد ريادة مصر الثقافية ، مشيرة ان جائزة الدولة للمبدع الصغير تعد إنجازًا جديدًا للدولة المصرية يجسد التزام الوطن برعاية وتشجيع النشء وتتماشى مع النصوص الدستورية التى تمنح الحق في الثقافة لكل مواطن كما تكفل حرية الإبداع للنهوض بالفنون والآداب وحماية الإنتاج الثقافي والفني وتوفير الوسائل اللازمة لذلك من خلال خلق بيئة محفزة على الابتكار ودعم للنابغين الصغار ورعاية انتاجهم فى مجالات الثقافة والفنون.

واعربت وزيرة الثقافة عن سعادتها وفخرها بتخصيص جائزة للمبدعين الصغار وهو ما دفع عدد ضخم من المواهب الواعدة واسرهم الى ابداء رغبتهم في التقدم لها منذ الإعلان عن اقامة المؤتمر الصحفي الخاص بتفاصيل الجائزة، وهو مايبشر بأن تحظى الجائزة باقبال عظيم، ويبرهن على ان مصر نهر ابداع لاينضب، كما وجهت الشكر لجميع أعضاء اللجنة العليا لشئون الجائزة الذين بذلوا جهدا كبيرا في الاعداد لتفاصيلها المتعددة، كما قدمت نموذجا متميزا من النابغين تمثل فى الطفلة نور مكي من محافظة السويس والتي يبلغ عمرها اربع سنوات ونصف، وتتمتع بعدة مواهب عبقرية تنوعت بين تاليفها لكتابين احدهما يتحدث عن الجيش المصري، والآخر عن فيروس كورونا، بالإضافة إلى حفظها لثلاثة ارباع القرآن الكريم، وقدرتها على الغناء والقاء الشعر وغيرها.

من جانبه قال الدكتور هشام عزمي امين عام المجلس الاعلى للثقافة أن جائزة الدولة للمبدع الصغير غير مسبوقة علي صعيد مصر مشيرا إلى انها تكرس لريادة مصر الثقافية فبعد جوائز الدولة التى تمنح منذ ستة عقود تعود اليوم لتؤكد على هذه الريادة بتخصيص جائزة للمبدعين الصغار بحيث تتيح لهم اظهار ابداعاتهم وابتكاراتهم المتعددة وعبر عن سعادته برعاية السيدة الفاضلة حرم السيد رئيس الجمهورية للجائزة.

وعن الجائزة قال الدكتور هشام عزمي انه تم تخصيص الفترة من 28 فبراير وحتى 25 مارس لاستقبال الاعمال المشاركة ، وتستمر المرحلة الاولى للتحكيم فى الفترة من 28 مارس حتى 22 ابريل ، وتاتى المرحلة الثانية للتحكيم والتى يتم فيها اجراء المقابلات الشخصية للمرشحين للجائزة فى الفترة من 25 ابريل وحتى 15 مايو والمقابلات ، ثم تعقد اللجنة العليا للجائزة اجتماعها للخروج بالتقرير النهائى والذى يتم عرضه على وزيرة الثقافة لاصدار قرار بمنح الجوائز للفائزين فى الفترة من 16 حتى 20 مايو ، مؤكداً ان حفل توزيع الجوائز على الفائزين يقام خلال النصف الأول من شهر يونيو واشار ان شروط المشاركة فى الجائزة تتضمن أن يكون المتقدم مصرى الجنسية ، أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ، ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن رد إليه اعتباره، ألا يتجاوز سن المتقدم فى أول يوم لفتح باب التقدم الوارد في الإعلان عن الجائزة ثمانى عشرة سنة ميلادية ، ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة، ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة ، أن يلتزم المُتقدم بالفئة العمرية المُشار إليها بالإعلان والمقسمة لمستويين من 5 حتى 12 عام كمستوى أول ومن فوق 12 حتى 18 عام كمستوى ثانى ، ألا يتم التقدم بالعمل نفسه لجائزة أو مسابقة أخرى حتى صدور الإعلان عن نتيجة الجائزة ، ألا يكون العمل المُقدم قد سبق له الفوز بجائزة أو مسابقة أخرى ولا يحق للشخص التقدم بأكثر من عمل ، استيفاء استمارة الجائزة على أن يرفق بها صورة بطاقة الرقم القومى لولى أمر المتقدم وصورة شهادة ميلاد وصورة شخصية حديثة للمتقدم ، في حالة تعذر وجود ولى الأمر (الأب) يرفق مع الأوراق توكيل خاص بالتعامل المالى والإدارى على الجائزة أو صورة طبق الأصل من قرار الوصاية على المتقدم ، فى حالة العمل الجماعى يُشترط لقبوله موافقة المشتركين فيه وتُحدد نسب المشاركة كتابةً من قبلهم وإذا لم تحدد نسب المشاركة تُقسم الجائزة عليهم بالتساوى ، فى حال ثبوت انتحال أو سرقة العمل المقدم للجائزة أثناء مراحل التحكيم أو بعد منح الجائزة يُستبعد المتقدم من الترشح للجائزة ويحرم من التقدم لها مرة أخرى ويتم سحب الجائزة في حالة الحصول عليها ، يكون هناك مرحلة أولى لفرز الأعمال المقدمة ومرحلة ثانية للأعمال التى تم تصعيدها من المرحلة الأولى لعمل مقابلة شخصية للمتقدم لمناقشة العمل المقدم وتقييمه وذلك بمقر المجلس الأعلى للثقافة ، فى حالة وفاة المُتقدم بعد المقابلة الشخصية يعتبر التقدم قائمًا ، تُستبعد إداريًا الأعمال التى لم تستوفى شروط الجائزة ، ترسل الأعمال على ( CD أو فلاش ميمورى) مع الأوراق المطلوبة بواسطة البريد على عنوان المجلس الأعلى للثقافة "1 شارع الجبلاية ساحة دار الأوبرا المصرية - الجزيرة - الزمالك - القاهرة" ولا يقبل العمل بعد انتهاء الفترة المعلن عنها للتقدم ، مضيفاً ان جائزة الدولة للمبدع الصغير تمنح وفقا للجدول التالى: