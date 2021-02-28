شاركت الفنانة دينا فؤاد صورة جديدة لها، من كواليس مسلسلها الجديد "اللى مالوش كبير"، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت دينا فؤاد في الصورة، مرتدية بلوزة باللون الأبيض، تاركة شعرها منسدلًا على كتفيها، بصحبة الفنان أحمد العوضي.
وعلقت دينا فؤاد على الصورة قائلة: "سيف الخديوى وقدرية من كواليس اللى مالوش كبير رمضان ٢٠٢١ دعواتكوا".
وتلقت دينا فؤاد العديد من التعليقات من قبل متابعيها، وجاء أبرزها كالآتي:
- فنانة رائعة وقدوة طيبة لباقي الممثلين
- ربنا يحمي طلتك الحلوة علينا
- الحلوين
- قمراية
مسلسل "اللي مالوش كبير" من إخراج: مصطفى فكري، وإنتاج : شركة سنيرجي، تأليف: عمرو محمود ياسين، ومن المقرر عرضه في السباق الرمضاني القادم 2021.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دراما رمضان 2021.. دينا فؤاد وأحمد العوضي من كواليس مسلسل اللي مالوش كبير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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