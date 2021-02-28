شارك الفنان محمود حجازي صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". يظهر محمود حجازي ، مرتدي طاقماً رياضياً باللون الرمادي، مكون من سويتشيرت وبنطلون رياضي، مع كاب باللون الأسود. وعلق محمود حجازي علي الصورة كاتبًا: " يالا نتمرن #يالا_نشجع_بعض". وجاءت التعليقات من قبل متابعيه، كالآتي: انت ديمًا مشجعنا – يلا بينا. يذكر أن آخر أعمال محمود حجازي مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذي تم عرضه في السبق رمضاني 2020، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي، ومن إنتاج شركة "أرت ميكرز" للمنتج أحمد ‏عبد ‏العاطي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بلوك رياضي .. محمود حجازي يحث متابعيه علي لعب الرياضة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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