بالأسود الأنيق.. شاهد أحدث ظهور لـ ريم مصطفي

نشرت الفنانة ريم مصطفي، صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للمدونات القصيرة "تويتر".
وظهرت ريم مصطفي في الصورة بفستان أنيق باللون الأسود، مع وشاح باللونين الأبيض والأسود حول عنقها، خلف مظهر من المباني التراثية الجميلة.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ريم مصطفي علي ترك خصلات شعرها الذهبية منسدلة علي أكتافها، مع ميك أب هادئ يبرز ملامح وجهها الفاتنة.
ولم تتكلف ريم مصطفي بوضع الاكسسوارات، مع إكمال اطلالتها الجذابة بحذاء عالي باللون الأسود.
وغردت ريم مصطفي علي الصورة، قائلة: "الحياة قصيرة وغدًا ليس مؤكدًا، كن مع الذين يجعلوك مبتسمًا، ومهما تذهب، اذهب مع كامل قلبك".
وجائت التعليقات من قبل متابعيها، كالاتي:
القمر بزيادة – بحبك – جميلة اوي.
يذكر أن أخر أعمال ريم مصطفي مسلسل "شديد الخطورة"، مع الفنان أحمد العوضي، ويشارك في بطولته كل من رياض الخولي، هادي الجيار، ناهد رشدي.
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