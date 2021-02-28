ابنة يوسف شعبان تكشف تطورات حالته الصحية بعد إصابته بـ كورونا

نشرت زينب، ابنة الفنان يوسف شعبان، تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، وتحديدا عبر خاصية الستورى، كشفت فيه عن التطورات الخاصة بالحالة الصحية لوالدها بعد إصابته بفيروس كورونا وحجزه فى المستشفى.
وقالت زينب: "شكرا أوي على وقفتكم ومشاركتكم ومقدرة وشايفة وبحاول أرد قدر الإمكان بس اعذروني مش قادرة أرد على الكل".
وأضافت: "الشائعات لسه مكملة وانا قلتلكم يا جماعة بلاش تاخدوا حاجة غير من مصدر رسمي، وأنا بحاول أوقف الشائعات ويا ريت انتم كمان توقفوا نشر أي كلام مش من مصدر رسمي، وصل الموضوع لحد منتحل شخصيتي وعمل اكونت على تويتر وانا بقول هنا كل حاجة".
أما عن الحالة الصحية لوالدها، قالت زينب: "بابا في العناية المركزة دلوقتي وحطوله التنفس الصناعي، وإن شاء الله خير بدعواتكم هيقوم بالسلامة".
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